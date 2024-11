Teatro, 15 spettacoli e 7 titoli per famiglie nella nuova stagione dello Spazio Kairos

Si chiama “Interferenze” la nuova stagione organizzata dalla compagnia torinese Onda Larsen allo Spazio Kairòs, la fabbrica, convertita in teatro, che sorge tra Barriera di Milano e Aurora, in via Mottalciata 7.

"Abbiamo chiamato così la nostra stagione perché vogliamo distinguerci come qualcosa di positivo che va a interferire, appunto, nella routine quotidiana delle persone - spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen - L'interferenza è vista come un cambiamento positivo che spezza i meccanismi di tutti i giorni, una bellezza inaspettata che coinvolge tutti, dai bambini agli adulti. Ma l'interferenza è intesa anche come sovrapposizione, perché noi entriamo nelle vite delle persone grazie al teatro e, senza accorgercene, creiamo bellezza, tutti insieme. Questa è una stagione diversa dalle altre con proposte inaspettate".

Il via sabato 9 novembre con "Art", una produzione Fondazione Luzzati e Teatro della Tosse di Genova, per la regia Emanuele Conte con, sul palco, Luca Mammoli, Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi di Generazione Disagio pronti a mettere in scena una commedia crudele e divertente sull’amicizia, scritta da Yasmina Reza e tradotta in circa trenta lingue: "Abbiamo voluto esordire con un testo di un'autrice internazionale e con Generazione Disagio, una compagnia simile a noi nella quale ci rispecchiamo per età e linea artistica - continua De Leo - Siamo andati a pescarli oltre regione, compiendo uno sforzo economico non indifferente, perché crediamo che il nostro pubblico, in costante crescita, debba meritarsi sempre più qualità e originalità. In particolare, questa opera è una vera "interferenza" perché spiazza lo spettatore per il suo linguaggio feroce e critica alla società contemporanea".

"Interferenze" quest'anno proporrà, fino al 10 maggio, 15 titoli di qualità, mescolando monologhi e commedie, testi sull'attualità e spettacoli musicali. Una stagione che è frutto di una ricerca di spettacoli provenienti da tante regioni italiane con particolare attenzione, laddove possibile, a ospitare compagnie che promuovono spettacoli innovativi, con linguaggi attuali e alte capacità di intrattenimento. Genova, Parma, Cagliari, Modena, Livorno, Roma, Trento, Brescia: queste sono le città da cui provengono le compagnie del 70 per cento della programmazione. "A noi piace guardare anche oltre i nostri confini regionali, cercando di cogliere delle perle sparse per tutta Italia, valorizzando anche gli spettacoli per bambini aumentati di un paio di appuntamenti rispetto all'anno passato: arriviamo a sette titoli per le famiglie, tutti abbinati a merenda". La scelta è stata fatta attraverso lunghe selezioni e in prima persona, cercando spettacoli in linea con l'idea di interferenza di Onda Larsen. Due le anteprime nazionali, "Tekken drama" per adulti e "Animal perfezione?" per i bambini.

"Abbiamo poi riproposto un format molto inclusivo della scorsa stagione che è uno spettacolo "al buio" dove viene presentato un grande classico del teatro per una capienza ridotta di spettatori che possono assistere bendati alla performance - spiega Lia Tomatis di Onda Larsen - La sensibilizzazione su un tema così delicato è un argomento che ci sta molto a cuore ma che esalta soprattutto un grande classico di Shakespeare attraverso una compagnia giovane, under 35. In questo caso parliamo davvero di innovazione e tradizione. L'interferenza sta in ciò che non si vede".

Naturalmente non manca Onda Larsen con le sue produzioni “Resti Umani”, “Io, me e Lupin” e "Il sogno di Bottom": "Riteniamo che i nostri spettacoli siano scritti per divertire e nel migliore dei casi, fare in modo che il pubblico possa porsi le domande giuste".

Ultima aspetto: i generi. "Ospitiamo dal drammatico alla commedia, passando per la stand up comedy e chiudendo con i Moderni, il concerto di una band rinomata del torinese composta da artisti che hanno avuto anche un piccolo successo nazionale grazie ad X Factor" continua Tomatis. Alcuni spettacoli sono stati inseriti nella stagione grazie alla collaborazione con il Torino Fringe Festival, da sempre attento a ospitare interessanti lavori su scala nazionale. "Abbiamo cercato di spaziare su tutto per non avere etichette precise ma solo dare la certezza che a Spazio Kairòs il tempo sarà sempre ben speso perché come dice il nome, Kairòs, la nostra è la casa del tempo di qualità".

Torna, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, la stand up comedy con la "Settimana della Stand up comedy", e quattro serate consecutive dedicate al genere.

Ultima nota, i biglietti. Sono stati creati dei biglietti cumulativi proprio per esaltare il senso di comunità e fare in modo che le persone si organizzino per venire insieme, risparmiando. Si è deciso anche di sostenere le famiglie numerose creando biglietti cumulativi per gli spettacoli per bambini se si hanno due figli o più.

Tel. 3514607575 (anche whatsapp). Orari: lun-ven 14-19, sab 14-20 e dom 11-16 solo nei giorni degli spettacoli.

WEB www.ondalarsen.org