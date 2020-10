Il turismo si lecca le ferite, a rischio oltre 2500 strutture a Torino e 5000 posti di lavoro

Frontiere sbarrate, poca voglia di uscire e porte (di camere d'albergo) chiuse a chiave: il lockdown della primavera 2020 ha colpito duro il turismo e quello torinese e piemontese non hanno fatto eccezione. Tanti i "buchi": sia turisti stranieri che italiani. Ma anche poche certezze per il futuro.

"In questo disastro totale che ha coinvolto il turismo, c'è un dato importante - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - si è capita la vera importanza del settore all'interno dell'economia locale. Un vuoto che ha colpito la cultura, ma anche i servizi, i trasporti e tutto ciò che ruota intorno. Non è soltanto 'andare in vacanza', ma è un motore vero".

"Però - aggiunge - l'incertezza è totale e ci stiamo approcciando dopo un'estate con qualche segnale, ma in cui ci sono realtà come discoteche e congressuale che non hanno mai riaperto. La voglia di viaggiare è comunque tanta, ma mancano sicurezze su quello che capiterà".

I dati non sono incoraggianti. A rischio 5000 imprese di pubblici esercizi in Piemonte e un'occupazione che rischia di bruciare 10-15mila posti di lavoro. A Torino il peso è di circa la metà: oltre 2500 pubblici esercizi e oltre 5000 lavoratori in bilico. Sul fatturato, il calo complessivo dei consumi potrebbe essere di 8 miliardi sul 2019 (-9%).

Sempre a livello piemontese sono circa mille le strutture che rischiano di non riaprire dal . Si parla attualmente di un'occupazione delle camere non oltre il 35%. "Non ci discostiamo tanto dagli ultimi aggiornamenti - spiega Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino - tra Smart working e timori diffusi. Avevamo cominciano a ricevere non prenotazioni, ma domande e richieste e ora si sta fermando tutto di nuovo".

"Attualmente hanno riaperto tutti o quasi - prosegue Borio - ma il problema è la visione. Abbiamo atteso l'estate e poi settembre. Ora la prospettiva è fine anno. Si stanno allungando tanto i tempi. La paura grossa è sulla tenuta vera e propria delle aziende".

"Sul nuovo dpcm vedremo cosa c'è, ma in tanti hanno già tirato i remi in barca per mettersi in sicurezza. L'estate sulle città intanto non è andata bene, nonostante il bonus vacanze e i voucher che hanno cercato di dare una spinta. Ma sull'altro fronte ci sono necessità di consapevolezza e prudenza. Speriamo che il bonus Piemonte venga rinnovato".

Quel che preoccupa di più gli esercenti, sono le voci di chiusura anticipata o altre limitazioni che potrebbero arrivare da Roma. "Sulle chiusure anticipate, non capisco perché si debbano prendere di mira sempre gli stessi esercizi - aggiunge Coppa - Ci deve essere vigore ed è giusto che i vigili girino e controllino, ma non possono passare per untori solo ristoranti e locali pubblici. Ci sono anche altri posti come centro commerciali e outlet da tenere sotto controllo".

"Serve una politica per il lavoro e alleggerimento delle imprese, perché altrimenti con il reddito di cittadinanza e i sussidi non si va da nessuna parte - conclude - Siamo preoccupati dalla fine della cassa integrazione, programmata per un virus che poteva finire, ma come vediamo non sta finendo".