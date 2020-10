Teatro Regio (e non solo) a rischio tagli sulla capienza, Poggio: "Faremo il possibile"

Una ripartenza faticosa, capienze da "riconquistare" e dubbi sul futuro. Suo palchi dei teatri (e non solo) è questo il copione che fa in scena in queste settimane.

E proprio il Regio di Torino è una delle strutture che più di altre, di recente, stava spingendo per ampliare la propria capacità di accoglienza del pubblico, in vista della nuova stagione.

"Ci eravamo già attivati con il presidente Cirio per aumentare la capienza sopra i 400 posti per arrivare alla meta dei posti disponibili - dice Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura - con le strutture più piccole che ovviamente si sarebbero attenute ai 200 posti. Ora alla luce di queste nuove evidenze, abbiamo scelto di attendere per non dover aprire in una maniera che poi si dovesse cambiare subito".