Isis, imputato a Torino: "Io destabilizzato". E cambia avvocato

Si è aperto con un colpo di scena a Torino il processo d’appello a El Mahdi Halili, 25 anni, residente nelle Valli di Lanzo, condannato in primo grado a sei anni e sei mesi di carcere con l’accusa di avere tentato di fare opera di proselitismo per l’Isis attraverso internet.

Il giovane — detenuto dal 2018 — ha preso la parola per una lunga dichiarazione spontanea dove, fra l'altro, ha spiegato di "non avere più fiducia" nel suo avvocato difensore, Enrico Bucci, che ha dismesso il mandato. La Corte ha nominato un legale d’ufficio, Manuela Polizzi, e ha aggiornato il processo a fine ottobre.

Nel corso del suo intervento Halili, oltre a ribadire la propria innocenza, ha anche detto di sentirsi psicologicamente destabilizzato dal complesso della vicenda e che anche per questo motivo finora non è mai riuscito a difendersi in maniera efficace. A sostenere l’accusa è il pg Marcello Tatangelo.