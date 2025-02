Bricherasio: un 40enne cavourese perde la vita in un incidente

Ci sarebbe probabilmente una mancata precedenza all’origine dell’incidente mortale che è costato la vita a un 40enne di Cavour. L’incidente è avvenuto ieri sera, verso le 19,30, in strada delle Braide a Bricherasio, al confine con i Comuni di Osasco e Garzigliana.



Il pick up del cavourese si è scontrato contro un’auto ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bricherasio, il 118 e i vigili del fuoco di Luserna San Giovanni e Pinerolo. Malgrado i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare, mentre il giovane al volante dell’auto è stato trasportato in ospedale a Pinerolo in condizioni non gravi.