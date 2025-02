Tutto pronto a Nichelino per l'edizione 2025 del Salone del Libro Usato

A Nichelino è tutto pronto per il via della settima edizione del Salone del Libro Usato, appuntamento divenuto ormai un classico nel periodo di Carnevale.

Organizzato dalla libreria “Il Cammello”

Organizzato come sempre dalla libreria “Il Cammello”, è un evento pensato per tutti coloro che amano leggere e curiosare tra le bancarelle e perché al prezzo di un libro nuovo, è possibile acquistarne più di una decina di volume usati, con un consistente risparmio. Un dettaglio non di poco conto, in un periodo di ristrettezze economiche per molte famiglie.

"Il costo dei libri può essere un ostacolo alla lettura, e siamo orgogliosi di dire che la Libreria “Il Cammello” è uno dei pochi luoghi in cui è possibile costituire una biblioteca di base con meno di cento euro", hanno spiegato gli organizzatori, tutti volontari dell’Associazione Culturale “Amici del Cammello”, senza fini di lucro.

La nuova location

"Acquistare i nostri libri usati significa dare un supporto tangibile alla nostra mission: la diffusione e promozione della cultura", hanno spiegato ancora. La grande novità dell'edizione 2025 è il cambio della location: non più la libreria "Il Cammello", ma uno spazio più ampio e fruibile come quello garantito dal Comitato di Quartiere Oltrestazione, in via Gozzano 29.

Il via da sabato 1° marzo

L'appuntamento è da sabato 1 a domenica 9 marzo, con orario dalle 10 alle 13 e poi dalla 15 alle 19 i primi due sabati e domeniche del prossimo mese. Il Comitato si trova a poche centinaia di metri dalla stazione di Nichelino ed è raggiungibile con le linee GTT 14, 35 e 39).

L’ingresso è libero "ma, dato il nostro statuto di associazione, per poter acquistare sarà necessario sottoscrivere (in loco) una tessera associativa (2 €). La tessera consente di acquistare anche presso la consueta sede della Libreria (via Stupinigi 4 a Nichelino) e ha valore annuale", hanno spiegato ancora gli organizzatori.