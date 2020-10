Vinovo, il sindaco Guerrini positivo al Coronavirus: "Ho solo poche linee di febbre"

Il sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini è positivo al coronavirus: lo ha reso noto lui stesso attraverso il suo profilo Facebook.

"A tutela di tutte le persone che quotidianamente incontro nella mia veste di sindaco - ha scritto - avendo accusato qualche linea di febbre, venerdì scorso mi sono sottoposto a tampone per verificare la positività al Covid-19. L'esito è risultato positivo". Guerrini spiega comunque di stare bene: "Non ho sintomi se non una lieve febbre durata un paio di giorni".

"Ho potuto così testare di persona l'efficienza del nostro servizio sanitario, a partire dall'attenzione del mio medico di Medicina Generale, passando poi al centro pubblico dove ho eseguito il tampone, dopo un'attesa di un paio d'ore dovuta alla presenza di molte persone", ha aggiunto Guerrini. "Tutti noi però dobbiamo fare la nostra parte, continuando a prestare la massima attenzione e ad osservare le già note misure di prevenzione".

"Come prescritto dalla legge osserverò un periodo di isolamento domiciliare garantendo comunque, tramite web, costanti collegamenti con gli uffici comunali affinché l'azione amministrativa non abbia alcun rallentamento", ha concluso il sindaco di Vinovo.