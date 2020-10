Nichelino simula un'alluvione per testare il funzionamento della macchina dei soccorsi (FOTO)

L’esercitazione è servita per verificare in anteprima le misure del Piano ovvero dello strumento fondamentale a disposizione dell’Autorità di protezione civile per individuare le azioni da condurre in modo coordinato per fronteggiare gli eventi in atto, quelli che è possibile prevedere e quelli non prevedibili, al fine di poter ridurre il più possibile i margini di incertezza nell’affrontare scelte e decisioni nel coordinamento delle attività di soccorso.