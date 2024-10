Sesso, droga e rapina ai danni di una escort di lusso alla Crocetta: ma la folle sera di due egiziani è un biglietto per il carcere

Era la seconda metà di aprile quando un egiziano di 22 anni, in cerca di emozioni nuove, decide di passare una serata con una escort transessuale. Ma non è solo una serata di sesso: l'idea è anche di portare del crack da fumare assieme. E la conclusione del piano prevede il furto dei soldi ai danni della prostituta.

La scelta della vittima non è casuale: l'uomo consulta diversi siti specializzati e la scelta ricade su una prostituta della Crocetta. Il rifiuto della escort di drogarsi fa sì che il 22enne consumi soltanto il rapporto. Ma non si dà per vinto: due ore dopo, con un complice, un egiziano di due anni più vecchio, ritorna dalla prostituta.



“Apri la porta sono io” esclama il ragazzo. E la trans, avendolo riconosciuto, apre senza alcun timore. I due entrano di prepotenza nell’appartamento: l'ex cliente si dirige verso il cassetto che fa da nascondiglio ai soldi mentre il complice - con una pistola che si è poi scoperto essere un giocattolo - tiene sotto tiro la prostituta. La vittima, accortasi che l’arma è finta, oppone però resistenza: si scatena una colluttazione che termina nell’androne del palazzo dove i due riescono a scappare.



Le urla della trans richiamano però alcuni vicini che danno l’allarme. Scattano così le indagini e, attraverso anche la visione delle immagini di videosorveglianza e la testimonianza della vittima, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Torino San Carlo riescono a individuare i presunti rapinatori.



Il 23 e 24 ottobre i militari hanno arrestato e portato in carcere i due giovani egiziani, accusati di rapina in concorso.