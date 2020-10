Intesa Sanpaolo e Ubi Banca: dopo il "matrimonio" prosegue l'integrazione tra le due banche

Sale così a 10.373 il numero dei punti di prelievo a costo zero a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo su tutto il territorio nazionale.

Intesa Sanpaolo estende inoltre ai 4,2 milioni clienti privati e imprese di UBI l’offerta Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, e gli altri bonus fiscali “edilizi” che permettono di beneficiare degli incentivi previsti dal “Decreto Rilancio” in materia di riqualificazione energetica e di consolidamento sismico.

L’offerta - che ha già raccolto oltre 9.000 richieste con oltre 2.000 progetti già presentati per un controvalore di 500 milioni di euro - consente ai clienti della rete UBI di cedere alla Banca i crediti fiscali generati e anche di richiedere preventivamente la liquidità necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa di beneficiare delle prime cessioni con il finanziamento “ponte”.