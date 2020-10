Pista ciclabile di via Nizza, Lo Russo: "Andava fatta, ma ne bastava una da un solo lato"

"La pista ciclabile di via Nizza? Bisognava farla ma ne sarebbe bastata una, bidirezionale e da un unico lato della carreggiata, magari quello con meno intersezioni stradali". E' questo il pensiero di Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico, circa l'infrastruttura che in queste ore sta facendo discutere i torinesi.

Se i cittadini si dividono tra chi la reputa fondamentale e importante e chi invece la boccia senza mezze misure, Lo Russo sceglie una via di mezzo: "Aver deciso di farne addirittura due, per ragioni che razionalmente sono difficilmente comprensibili, non solo è costato il doppio al contribuente - sottraendo risorse alla realizzazione di altri tratti o alla manutenzione dei quelle esistenti - ma ha compromesso moltissimo la fruibilità della via al trasporto pubblico e agli altri utenti tra cui quelli che hanno i dehors".

Secondo il capogruppo del Partito Democratico, inoltre, il conflitto tra cittadini non farebbe altro che cagionare danni alla mobilità sostenibile, comunque ritenuta da Lo Russo fondamentale: "Esasperando gli animi li polarizza inutilmente tra pro e contro le ciclabili, tutte, senza poi di fatto raggiungere uno dei risultati più importanti che devono avere queste azioni che hanno anche una valenza culturale: rendere consapevoli tutti, sia chi la bici la usa che chi non la usa, dell'importanza di dotare Torino di una bella ed efficiente rete di piste ciclabili".