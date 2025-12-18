Camion incastrato blocca corso Belgio: traffico in tilt e tram 15 fuori servizio

Mattinata di caos in corso Belgio, all’altezza di via Cigliano, dove un camion è rimasto bloccato sulla carreggiata paralizzando il traffico e causando pesanti disagi alla circolazione, compreso lo stop al tram 15, comparso con la scritta "fuori servizio".

Camion resta incastrato

Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona, il mezzo sarebbe fermo dalle 9 del mattino. Il camion, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto incastrato con le ruote anteriori sinistre, rendendo impossibile qualsiasi manovra e occupando di fatto una parte cruciale della carreggiata.

Il camion immobile, circondato da passanti e operatori, e una situazione che ha rapidamente attirato l'attenzione dei residenti affacciati ai balconi e dei commercianti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un carroattrezzi, chiamato per tentare la rimozione del mezzo.

Gli agenti della municipale stanno regolando il traffico manualmente, alternando i flussi con palette e gesti, nel tentativo di limitare i disagi su una delle arterie più trafficate della zona nord della città. Nonostante il blocco causato dal camion non sembrano esserci ripercussioni sulla viabilità: nessuna coda e nessun rallentamento. 15 fuori servizio