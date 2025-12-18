Camion incastrato blocca corso Belgio: traffico in tilt e tram 15 fuori servizio

Mattinata di caos in corso Belgio, all’altezza di via Cigliano, dove un camion è rimasto bloccato sulla carreggiata paralizzando il traffico e causando pesanti disagi alla circolazione, compreso lo stop al tram 15, comparso con la scritta "fuori servizio".
Camion resta incastrato
Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona, il mezzo sarebbe fermo dalle 9 del mattino. Il camion, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto incastrato con le ruote anteriori sinistre, rendendo impossibile qualsiasi manovra e occupando di fatto una parte cruciale della carreggiata.
Il camion immobile, circondato da passanti e operatori, e una situazione che ha rapidamente attirato l'attenzione dei residenti affacciati ai balconi e dei commercianti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un carroattrezzi, chiamato per tentare la rimozione del mezzo.
Gli agenti della municipale stanno regolando il traffico manualmente, alternando i flussi con palette e gesti, nel tentativo di limitare i disagi su una delle arterie più trafficate della zona nord della città. Nonostante il blocco causato dal camion non sembrano esserci ripercussioni sulla viabilità: nessuna coda e nessun rallentamento.
15 fuori servizio
Particolarmente colpita la linea 15 del tram, che lungo corso Belgio risulta al momento fuori servizio, segnale evidente delle difficoltà di transito causate dal camion bloccato. Al momento, secondo quanto riferito dai presenti, il proprietario del mezzo non sarebbe ancora arrivato sul posto. Le operazioni di rimozione sono in corso, ma i tempi restano incerti e il traffico continua a subire pesanti rallentamenti.