Sicurezza davanti al liceo Volta, possibile stop al traffico in via Juvarra

Si lavora alla chiusura tra le 13.55 e le 14.15 ma ancora non esiste una data di partenza

Il liceo Volta di via Juvarra

Potrebbe scattare una chiusura temporanea di via Juvarra 14, davanti all’ingresso del liceo Volta, negli orari di uscita degli studenti. La richiesta è arrivata dalla scuola alla Circoscrizione 1 e riguarda la fascia compresa tra le 13.55 e le 14.15, quando in pochi minuti si concentra il deflusso di centinaia di ragazzi.

Sul tema è stato effettuato un sopralluogo da parte della Circoscrizione. "Abbiamo fatto le prime valutazioni del caso - spiega il coordinatore alla Viabilità, Francesco Martinez -, e il nostro orientamento è tendenzialmente quello di accogliere la richiesta della scuola. La messa in sicurezza degli edifici scolastici è una priorità, anche alla luce di un investimento avvenuto tempo fa, che ha provocato la rottura di un piede a uno studente".

Cosa potrebbe cambiare e perché

L’ipotesi allo studio prevede l’installazione di una transenna mobile, da togliere e rimettere ogni giorno negli orari indicati. Un’esigenza dettata dai numeri. "In circa venti minuti - sottolinea Martinez -, defluiscono quasi 700 studenti, tutti su un marciapiede ordinario. La scuola ha una sola uscita e questo genera inevitabilmente un ingorgo".

Sul punto è intervenuta anche la coordinatrice alla Cultura, Ilaria Gritti, chiarendo le condizioni poste alla dirigenza scolastica: "Ci siamo raccomandati che la scuola si accerti in via definitiva della disponibilità a gestire la transenna. È l’unica condizione che abbiamo sottoposto alla preside".

Accanto alla chiusura temporanea, è previsto anche un intervento strutturale. "Davanti all’ingresso del liceo - aggiungono Martinez e Gritti -, verrà realizzato un passaggio per persone con disabilità, come già avvenuto davanti all’Oftalmico, con una rampa dedicata. La Circoscrizione 1 aveva già espresso parere tecnico favorevole". La modifica comporterà un intervento sul marciapiede e sulla carreggiata.

Nodo viabilità

Resta, infine, da definire nel dettaglio la nuova viabilità. I veicoli provenienti da via Juvarra, durante la chiusura, non potranno procedere dritto: considerando il senso unico di via Manzoni, dovranno percorrere il primo e il secondo isolato, svoltare in via Nota e raggiungere via San Domenico, dove sarà possibile girare a destra.

Tra le proposte emerse anche quella di limitare la sosta. "Valutiamo la possibilità - propone la capogruppo dei Moderati in Circoscrizione 1, Piera Levi Montalcini -, di vietare la sosta su entrambi i lati della strada in quei venti minuti, in modo che le auto vedano meglio i ragazzi in uscita e siano portate a rallentare".

Al momento non esiste ancora una data per l’eventuale avvio della chiusura temporanea. La misura resta allo studio e sarà oggetto di ulteriori valutazioni tecniche prima della decisione definitiva.

