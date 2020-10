Le migliori catene da neve metalliche

Sebbene oggi ci siano fasce da neve in TPU, le catene da neve con maglia metallica restano le migliori e più affidabili per una guida sicura anche durante le peggiori condizioni meteo. Rispetto alle fasce antiscivolo da neve, le catene metalliche sono forse un po’ più difficili da montare e non universali ma vale comunque la pena preferirle perché migliori. È un errore sostituire le catene in maglia metallica con le fasce da neve perché non sono la stessa cosa. Infatti, le fasce sono elementi di emergenza che non possono sostituire le catene da neve classiche.

Per scegliere le catene da neve è necessario conoscere la misura del cerchione e della ruota, informazioni reperibili sul manuale. Fatto ciò, si è pronti per leggere le recensioni dei migliori prodotti sul mercato e individuare quello che risponde alle proprie esigenze. Di seguito, si possono trovare alcune recensioni delle catene auto da neve più consigliate.

Catene da neve Melchioni 380008030

Le catene di Melchioni modello 380008030 sono un prodotto con un peso inferiore a un chilogrammo. Lo spessore è di 9 mm, studiato per ridurre rumore e sollecitazioni agli pneumatici. All’interno della valigetta con il prodotto, oltre alle istruzioni per il montaggio veloce, è presente anche un piccolo crichetto per un montaggio ancora più facile, senza dover penare per la mancanza di spazio. Sono disponibili in tutte le misure per adattarsi a ogni tipo di veicolo.

Catene Power Grip 7 mm

Le catene Power Grip da 7 mm con maglia ritorta fanno parte del gruppo 50. Sono realizzate con una lega metallica di acciaio e manganese. Quest’ultimo viene impiegato proprio perché aumenta la robustezza delle catene e la resistenza all’usura. Le parti in plastica proteggono il cerchione dai graffi e dell’abrasione. Sono la scelta ottimale per chi vuole un prodotto che garantisca massima aderenza e prestazioni ottimali del veicolo anche quando s’affrontano strade in pessime condizioni con neve alta e ghiaccio.

Come gli altri modelli, queste catene per auto sono nella loro pratica valigetta al cui interno si trovano anche guanti, maglie di ricambio e manuale di istruzioni per un montaggio semplice e veloce. A tal proposto, il montaggio è facilitato grazie alla presenza di un tensore autobloccante.

Catene auto Cora 0001427095

Le catene da neve metalliche di Cora S.p.a. modello 0001427095 sono in maglia da 7 mm. Sono pensate per esser montate su tutti quei veicoli che hanno uno spazio ridotto per il montaggio. Chi non ha intenzione di perdere tempo e faticare per allacciare le catene da neve, dovrebbe orientarsi verso questo prodotto. In soli 3 minuti, la catena è montata. Significa che in poco più di 5 minuti si torna alla guida e si affronta la tormenta di neve senza pericolo.

Lo spessore è studiato per garantire aderenza al manto stradale innevato o ghiacciato ma allo steso tempo ridurre vibrazioni, sollecitazioni e rumore. Si tratta di un aspetto importante perché assicura la durata di sospensioni e ammortizzatori.