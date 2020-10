Emergenza Covid, riapre il C.o.c. centro operativo per anziani

Continueranno, inoltre, le attività di Torino Solidale, la rete territoriale attivata dall’Area sociale della Città durante il lockdown per coordinare le risorse offerte dall'Amministrazione e quelle della comunità locale, grazie a cui sono state attivate azioni di sostegno delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità personale, sociale ed economica attraverso la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità. Ad oggi sono circa 9mila i nuclei che beneficiano di questo tipo di supporto.

"Con l'attivazione di questi servizi rispondiamo alle richieste dei numerosi cittadini che in questo momento non riescono a svolgere alcune semplici attività quotidiane perché in isolamento o in quarantena presso le proprie abitazioni - commenta l’Assessore con delega alla protezione civile Alberto Unia -. Il nostro impegno è nel cercare di alleviare queste situazioni di disagio, ancora più evidenti per chi non può appoggiarsi ad altre persone o a reti familiari - conclude Unia - nella speranza che non ci sia un’ulteriore evoluzione dell’epidemia".