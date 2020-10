Tamponi, a Torino attivo l’hotspot “Drive Through” all’ospedale Martini: si accederà su prenotazione

Le persone chiamate accedono al Drive Through direttamente con l'auto: l'ingresso si trova in via Stelvio angolo via Marsigli. L’ulteriore postazione per l’effettuazione di tamponi, permette così di alleggerire l’attività dell’Hotspot di via Plava angolo via Negarville, che continuerà comunque ad effettuare i tamponi ai cittadini inviati dal Medico di Medicina Generale. Attivo poi il servizio in via Le Chiuse, riservato solo al personale Ata, agli studenti e agli insegnanti.