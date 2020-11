Arionline nuovo partner della Reale Mutua Basket Torino

La Reale Mutua Basket Torino è felice di annunciare l’accordo con Arionline, che sarà “Official Partner” per la stagione 2020/2021.

Una collaborazione che ha già prodotto i primi risultati concreti. Grazie al sistema “SCART 2020”, il Pala Gianni Asti è stato dotato di termo-scanner per gli accessi al palazzetto. Il tutto al fine di garantire la sicurezza di tutti, soprattutto in un momento delicato come questo. Le colonnine, oltre a fornire una misurazione precisa della temperatura corporea in modalità contact-less, hanno diverse opzioni integrate, tra cui il conteggio degli accessi e il corretto utilizzo dei DPI, come la mascherina.

Arionline opera da anni in Italia, progettando e realizzando sistemi informativi complessi e fornendo servizi evoluti e qualificati in centinaia di Amministrazioni Pubbliche di diverse tipologie.

“La partnership con Arionline – sottolinea Renato Nicolai, amministratore delegato della Reale Mutua Basket Torino – ci permette un ulteriore passo avanti nella prevenzione, garantendo la sicurezza di tutti, nostro primario obiettivo”.