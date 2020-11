Agricoltura: dalla Regione erogati 113 milioni di anticipi sulla Pac 2020. Oltre 22 per Torino e provincia

Arpea, l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ha liquidato a fine ottobre gli anticipi sino al 70% che fanno riferimento alle domande presentate nel 2020, erogando contributi a oltre 23.800 le aziende agricole piemontesi.

“Con il via libera da Bruxelles, la Regione Piemonte ha provveduto subito a liquidare gli anticipi ai pagamenti Pac - sottolinea l'assessore regionale all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa – per dare immediata liquidità alle nostre aziende agricole piemontesi, proprio in questi giorni in cui anche il comparto risulta nuovamente danneggiato dalle conseguenze della seconda ondata di Covid-19”.



Solo per Torino e provincia, le erogazioni sono di oltre 22,2 milioni di euro destinati a 5321 beneficiari.