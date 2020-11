Ladro "fidelizzato" ruba 15 confezioni di luminarie natalizie: arrestato

E’ da poco passata la mezzanotte quando scatta l’allarme dell’esercizio commerciale “Risparmio Casa” in Strada Altessano. La società di vigilanza segnala agli agenti della Polizia di Stato la presenza di un uomo all’interno del negozio. Giunti sul posto, questi trovano il ladro e lo arrestano.

Si tratta di un cittadino italiano di 32 anni. Durante la fase dei controlli, gli operatori rinvengono nel baule della sua Audi A3 ben 15 confezioni di luci di Natale, per un valore di oltre 140 euro. Effettuando un sopralluogo all’interno del locale, i poliziotti notano due televisori sistemati nei pressi della porta d’uscita, pronti per essere presumibilmente asportati poco prima dell’intervento della Volante. Il titolare del negozio riferirà in seguito di aver già subito due furti nel corso dell’anno, a opera della stessa persona.