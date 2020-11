Pininfarina Engineering, ai lavoratori la solidarietà dei colleghi della Trilix di Nichelino

Una solidarietà tra "colleghi", ma dove le similitudini non si limitano al settore di appartenenza. E' quella arrivata oggi dai lavoratori e dalle lavoratrici della Trilix di Nichelino all'indirizzo dei circa 135 addetti della Pininfarina Engineering che da giorni ormai sono alle prese con la vertenza legata alla messa in liquidazione dell'azienda.



Anche la Trilix, infatti, è un'azienda che opera nel settore del design e dell'ingegnerizzazione. E anche la loro proprietà è indiana: non la Mahindra Group come Pininfarina, ma la Tata Motors.

Il documento di vicinanza è stato approvato in occasione dell'assemblea che si è tenuta nelle scorse ore. Le stesse ore in cui erano in programma - proprio sul fronte Pininfarina Engineering - il tavolo all'assessorato regionale al Lavoro e quello tra sindacati e azienda. Due incontri dai quali non sembrano essersi aperti particolari spiragli di recupero, con l'azienda ferma sulle proprie posizioni, pur avendo ribadito di voler seguire tutte le normative a tutela dei lavoratori, favorendone anche ogni opportunità di reinserimento.

"I lavoratori della Trilix srl del Gruppo Tata Motors esprimono contrarietà per quanto sta succedendo ai lavoratori della Pininfarina Engineering ed esprimono la propria vicinanza e solidarietà a tutti i dipendenti", si legge nel documento.



La Trilix srl di Nichelino è una società di ingegneria e design che occupa 85 tecnici di elevata professionalità e svolge una attività simile a quella di Pininfarina Engineering. Entrambe le aziende sono accomunate dall’essere parte di gruppi multinazionali indiani con una importante presenza internazionale nel settore automotive.