La Reale Mutua Basket Torino "pesca" Forlì nella prima semifinale della Supercoppa Centenario

Sarà Forlì l’avversaria della Reale Mutua Basket Torino nel secondo quarto di finale della Supercoppa Centenario 2020. Dopo aver sofferto nel primo tempo, i romagnoli guidati da coach Dell’Agnello hanno superato Udine per 70-76 grazie ad un gran quarto periodo.

Mix di gioventù ed esperienza, Forlì ha guadagnato la qualificazione alla Final Eight del Torneo grazie alle vittorie su Chieti e sulla corazzata Ravenna nel mini-girone bianco. Punti di forza della squadra biancorossa sono senza dubbio il play dominico/italiano di scuola Stella Azzurra Yancarlos Rodríguez, 22 punti e 6 rimbalzi nella vittoria contro Udine, e la guardia USA Terrence Roderick, 17 punti e 7 rimbalza. Ai box per infortunio i due ex gialloblù Davide Bruttini e Jacopo Giachetti, entrambi a Torino nella stagione 14/15, oltre che il classe '97 Riccardo Bolpin.

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile - ha commentato coach Cavina al termine della sfida contro Milano - non giocavamo una partita ufficiale da tanto. Bene la vittoria, bene l’ultimo quarto e la faccia giusta quando la partita contava. Domani l’importante è partire con un diverso approccio, con la giusta mentalità. Questa partita ci serva per crescere, nonostante gli infortuni Milano ha giocato con un grande piglio e mentalità. Un ottimo passo in avanti, adesso testa a domani”.

Palla a due alle ore 18.