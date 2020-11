Scuola, sono 5.625 gli studenti risultati positivi nelle scuole piemontesi

Sono 27.440 gli studenti piemontesi sottoposti a tamponi e di questi 5.625 sono risultati positivi. Nell’ultima settimana la diagnosi è stata effettuata su 2.414 ragazzi con 830 positivi, circa il 30% sul totale. Valori simili per gli operatori scolastici: 10.370 tamponi effettuati e 3.364 positivi.

"Il quadro che emerge da questi dati ottenuti non senza difficoltà oggi in Consiglio Regionale", spiega Francesca Frediani, consigliera regionale del M5S che ha presentato il question time su questo tema - è preoccupante. Non tanto per i valori in sé ma perché sappiamo che, dietro ogni tampone e dietro ogni positività accertata, ci sono famiglie che devono affrontare lunghi periodi di incertezza e gestire condizioni di isolamento che spesso non consentono ai ragazzi di accedere alle didattica a distanza".

"In questi giorni il tema della scuola sta tornando prepotentemente al centro dell’attenzione perché ci sono delle legittime richieste da parte di studenti che auspicano un ritorno in aula, ma la didattica in presenza a tutti i costi, a fronte di questi dati, non sembra una soluzione percorribile almeno a breve termine".

"Il primo obiettivo delle istituzioni deve essere garantire il diritto allo studio e la continuità didattica, utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia e la competenza degli insegnanti mettono a disposizione. E l'auspicio di tutti è, ovviamente, che l'emergenza passi al più presto e si possa tornare a vivere le nostre scuole".