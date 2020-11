"Esami e visite specialistiche per malattie croniche o autoimmuni non si interrompano a causa del Covid-19"

Un'emergenza nell'emergenza: è quella delle visite specialistiche e degli esami sempre più frequentemente rimandati a data da destinarsi, a causa dell’emergenza da Covid-19, presso le nostre strutture e nei nostri ambulatori.

"Il sempre più frequente fenomeno dei rinvii di esami specialistici e screening porta con sé rischi che non possiamo permetterci di correre e che vanno dall’aggravarsi di alcune già delicate situazioni cliniche alla mancata diagnosi immediata di patologie di particolare gravità, per esempio oncologiche". Lo ha spiegato oggi in Consiglio regionale Silvio Magliano (Moderati), interrogando l'assessore Icardi.

"Le segnalazioni che mi stanno arrivando sono diverse e si riferiscono a patologie croniche o autoimmuni, a minori e anziani affetti da patologie dell’udito e a diverse altre situazioni per le quali l’interruzione dell’attività ordinaria di screening, mappatura e controllo avrebbe effetti devastanti. La Giunta Regionale, a verbale, prova a rassicurare, ma le tantissime segnalazioni di segno opposto che mi stanno giungendo aumentano la mia preoccupazione. I continui rinvii, oltre a essere motivo di giusta preoccupazione da parte dei pazienti, rischiano di tradursi in un aggravamento delle condizioni di tante persone e dunque, come le testate giornalistiche stanno paventando in questi giorni, in un imminente e nuovo problema sanitario. Rischiamo di pagare un prezzo altissimo: in termini finanziari (serviranno cure più urgenti e costose) e, cosa ben più grave, in termini di vite umane".