Il dentista che ama le donne

Gli occhi saranno pure la finestra dell'anima, ma la bocca è di certo una finestra spalancata sulla nostra salute. Per capire come stiamo, a volte basta uno sguardo a denti e gengive. Da qualche anno gli scienziati spiegano che lavarsi i denti nel modo corretto serve a ben più che a tenere alla larga tartaro e carie o ad avere un alito fresco: i vantaggi di un bel sorriso non si limitano all’estetica. Un brutto sorriso mina il benessere psicologico, e la cascata di conseguenze negative non lascia scampo: dal maggior rischio di isolarsi che porta a depressione e declino cognitivo, alla perdita della capacità di parlare correttamente, alla difficoltà a tavola e molto altro. Una salute orale che lascia a desiderare è dunque un passo verso una débâcle su tutta la linea.

Per approfondire l’argomento, ci siamo rivolti al dottor Marco Chiellini, un professionista che va oltre il concetto di dentista. Nella sua sede di Cigliano, nel Vercellese, primo e unico studio dentistico dedicato esclusivamente al “gentil sesso”, il dottor Chiellini, insieme a uno staff si occupa del sorriso delle donne a 360°, partendo da “cosa sta dietro” a una bocca malconcia.

Dott. Chiellini, il suo lavoro si concentra su due aspetti distinti: partiamo da quello psicologico.

Per quanto riguarda l’approccio psicologico, occorre sottolineare che le donne non hanno un problema prettamente estetico, non vogliono solo i denti belli. Vogliono la libertà, vogliono “voltare pagina” e lasciarsi alle spalle un periodo infelice o un’esperienza negativa. Un sorriso non all’altezza dell’immagine che si vuole dare di sé, spesso nasconde problematiche ben più profonde. Quando vengono nel mio studio, il primo step consiste nell’ascoltarle.

Parliamo invece dell’aspetto tecnico.

Prima di “mettere le mani in bocca” eseguiamo un’analisi virtuale del make up del sorriso, la cosiddetta “pre-visualizzazione estetica”. Scattiamo delle foto al viso, alla bocca e ai denti, facciamo qualche radiografia e diamo modo alla paziente di osservare dal pc quale sarà il suo futuro sorriso. Vedrà in anteprima il risultato finale. Occorre infatti eseguire una serie di passaggi per capire perfettamente come sta la bocca della paziente e come posso ridonarle un sorriso perfettamente in armonia con il viso. Dopo l’analisi virtuale posso avanzare proposte di sorriso più naturali possibili e adatte al viso della paziente, tenendo conto della carnagione, della struttura e così via. Il protocollo continua poi con il passaggio in laboratorio, dove l'odontotecnico realizza fisicamente il nuovo sorriso in base alla modifica virtuale fatta al pc che potrà poi essere provato direttamente in bocca alla paziente, il tutto senza toccare i denti. La paziente può portarlo a casa, mostrarlo a chi vuole bene in modo da valutare insieme se fa al caso suo. E se le piace, allora lo costruiamo esattamente in quel modo, lo replichiamo intervenendo concretamente.

Grazie al suo lavoro le pazienti ritrovano il sorriso perduto.

Professionisti ce ne sono tanti, di dentisti bravi ne è pieno il mondo. Ma ribadisco il concetto che a contraddistinguerci è l’approccio psicologico alla paziente. Migliorare la vita degli altri è impegnativo, bisogna capire le problematiche profonde. Il sorriso non è un vezzo, nasconde mille sfaccettature. Voglio concludere con le parole di una donna che è riuscita a chiudere una dolorosa relazione con un marito-padrone: “Ogni volta che mi guardo allo specchio e osservo il mio nuovo sorriso, mi sento viva. Ogni volta penso al giorno che ho deciso di affidarmi a te per intraprendere una nuova fase di vita all’insegna della libertà e del mio sorriso più vero”.

