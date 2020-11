Mercati a Torino, da oggi Sabato Salvacibo cambia orari di distribuzione

Oggi, sabato 21 novembre, si svolge il secondo Sabato Salvacibo a Torino. Un'iniziativa senza precedenti che allarga le attività di recupero delle eccedenze di ortofrutta e di redistribuzione locale a fine mercato.

Per quattro sabati, fino al 5 dicembre, molte delle realtà solidali cittadine hanno deciso di unire le forze per una mobilitazione straordinaria di recupero e redistribuzione dell'ortofrutta. Uno sforzo per contrastare l’avanzare della crisi alimentare che in parallelo alla pandemia sta mettendo a dura prova migliaia di famiglie torinesi. E contemporaneamente l’estensione di una buona pratica ecologica di economia circolare.