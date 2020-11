Easyrain, da sotto la Mole una strada arriva a Napoli per combattere i pericoli dell'aquaplaning

Da Torino a Napoli, la ricerca per migliorare il rimedio contro il fenomeno dell'aquaplaning unisce due realtà in grande crescita come Easyrain e la partenopea MegaRide. Un'alleanza che è stata formalizzata nelle scorse settimane e che si propone di portare ulteriormente avanti i risultati di un dispositivo sviluppato fin qui in collaborazione con marchi storici come Italdegisn e Bosch.



Da MegaRide arriva un contributo legato alle capacità di test, analisi e simulazione per affinare i comportamenti delle vetture una volta che si trovano messe alla prova con le diverse condizioni di strada.

"Per proseguire con l’innovazione serve innovazione - spiega Giovanni Blandina, ceo di Easyrain -. Con MegaRide condividiamo lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito. Sono convinto che con insieme possiamo proseguire il nostro percorso innovativo".