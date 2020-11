Alpignano, il sindaco scrive ad aziende e commercianti: "Vi siamo vicini"

Vicinanza alle attività produttive cittadine e in particolare quelle commerciali. Il tessuto economico locale, insomma, che in queste settimane sta soffrendo particolarmente le restrizioni imposte dalla necessità di limitare la diffusione del Covid-19.



E' il sentimento che il sindaco di Alpignano, Steven Palmieri, ha voluto esprimere - insieme all'assessore comunale alle attività Produttive, Commercio e Artigianato, Davide Montagono - tramite una lettera indirizzata "alle attività di Alpignano per fare sentire la loro vicinanza e solidarietà per il momento di difficoltà e di incertezza che stanno vivendo".

"L'Amministrazione Comunale si è impegnata, in sinergia con i Comuni della Zona Ovest, a portare all'attenzione delle istituzioni le loro istanze e richieste, partendo con tavoli di confronto suddivisi per settori produttivi - fanno sapere da Palazzo Civico -. Il commercio di vicinato e la rete di esercizi commerciali di vicinato rappresentano un pilastro per la vita sociale di Alpignano: sosteniamoli in questo momento complesso per tutti".