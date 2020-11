Coldiretti Torino: "E’ positivo il via libera agli aiuti per la zootecnia"

"E’ positivo il via libera agli aiuti per gli allevamenti che risponde alle nostre richieste di tutelare un settore strategico per il Made in Italy ed in Piemonte a tavola". Questo afferma Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, a commento dell’approvazione del decreto sul sostegno alla zootecnia nazionale in sede di Conferenza Stato Regioni che integra gli interventi previsti per il Fondo filiera.