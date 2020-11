Ex Auchan-Conad, dopo la protesta di lunedì i sindacati si preparano a incontrare la sindaca Appendino

Il contenzioso, finito nelle aule del tribunale di Torino, ha visto il giudice sentenziare la condanna per comportamento antisindacale da parte della stessa Conad Margherita. A monte, infatti, ci sarebbe un accordo nazionale che era stato invece sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali confederali e che, in questo modo, sarebbe stato disatteso.

Nella giornata di lunedì, infatti, si era tenuta una protesta dei lavoratori davanti alla sede storica di corso Romania, alle porte di Torino. Una manifestazione per far sentire la propria condanna nei confronti della decisione che vedrebbe la nuova proprietà - Conad Margherita distribuzione spa - intenzionata a riassumere soltanto 154 dei 260 lavoratori che prima prestavano servizio per Auchan. Sarebbero dunque 106 quelli che secondo questa strategia rimarrebbero tagliati fuori.

“Il passaggio della rete ex-Auchan al marchio Conad, attraverso la società Margherita costituita ad hoc, è una vicenda complicata per le lavoratrici ed i lavoratori che dura da oltre un anno - spiegano Ivano Franco e Sergio Diecidue, rispettivamente delle segreterie territoriali torinesi di Filcams e UilTuCS -. Essere riusciti a far definire dal Giudice del Lavoro di Torino il comportamento di antisindacalità da parte di tale Azienda nei nostri confronti, in quanto irrispettosa delle norme e delle regole del confronto a tutto discapito della lavoratrici e dei lavoratori ex Auchan, irrobustirà sicuramente l’azione di tutela delle due organizzazioni sindacali”.