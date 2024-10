Tra storia e innovazione il nuovo campus della ESCP Business school trova casa in un palazzo dell'800

ESPC Business school è dal 2018 Università straniera in Italia e la sede di Torino potrà ospitare fino a 1500 studenti l'anno. Quest'anno, il 75% degli iscritti è straniero, e per questi motivi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo hanno sottolineato come la città stia puntando a diventare sempre più internazionale, scommettendo molto sulla formazione.

" Questa è una città che ha e deve avere sempre di più una vocazione universitaria, di formazione - ha dichiarato Cirio - La forza di Torino è dare sempre maggiori risposte a chi viene a studiare qua, abbiamo la stessa offerta formativa di Milano e costi inferiori. Un recente studio piazza il Piemonte al primo posto in Italia per studenti stranieri nelle nostre università: è un primato a cui teniamo molto, che conferma l'appeal del nostro sistema formativo e il potenziale di crescita di questo territorio ".

Il presidente del campus ESCP di Torino è Francesco Profumo, ex ministro dell'Istruzione nel governo Monti, che ha sottolineato come la sede torinese sia l'unica in una città non capitale. "Abbiamo aspettato da tanto tempo questa giornata particolare - ha commentato - e ogni volta che si inaugura uno spazio educativo è un momento in cui si guarda al futuro. Torino ne ha bisogno forse più di altre città: da città industriale si sta trasformando in una città diversa. Questa business school nelle capitali europee a volte si perde tra le altre business school, mentre a Torino è centrale".