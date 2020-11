Le agevolazioni per acquistare o costruire un garage a Torino

Quando si vive in una città come Torino, disporre di un garage sicuro e confortevole è molto importante, soprattutto perché permette di allungare la vita all’automobile, che non sarebbe più lasciata ogni notte in strada alla mercé di neve e maltempo (e anche la nostra qualità di vita migliorerebbe sapendo che la nostra auto è al sicuro!).

Se si sta realmente prendendo in considerazione la possibilità di regalare un box alla nostra auto, è bene prima di tutto conoscere nel dettaglio le agevolazioni previste per l'acquisto o la costruzione di un nuovo box. Non approfittarne sarebbe davvero un peccato.

Il grande vantaggio fiscale per chi costruisce o acquista un nuovo garage consiste nel bonus pari al 50% dei costi sostenuti, che si calcola entro un tetto massimo di spesa di 96 mila euro. Significa che, spendendo 96 mila euro per acquistare un box, ne ritornano 48 mila sotto forma di “sconto fiscale”. In questo modo si dimezza la spesa. Il bonus è concesso su base IRPEF e spalmato in dieci anni con quote annuali di pari valore. Non male, per affrontare un investimento importante con un notevole sostegno economico.

Nota bene: per poter fruire dell’agevolazione, il box deve essere di pertinenza dell’unità immobiliare abitativa. Il che non vuol dire che il garage debba per forza confinare con la casa. L'importante è che serva uno stabile adibito ad abitazione, anche se non ubicato in prossimità dello stesso.

L'importanza di una porta per garage sicura e affidabile

Un ulteriore stimolo ad investire nel garage arriva dai moderni sistemi di automazione del garage, che rendono le operazioni di entrata ed uscita dal box più comode e sicure che mai. Quando si parla di porte per garage a Torino si pensa immediatamente a Sistema Facile, azienda di Collegno specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di chiusure per garage moderne e certificate, con dispositivi 100% made in Italy di altissima qualità.

Quando si costruisce o si ristruttura un garage, la scelta del portone giusto è fondamentale. È infatti la qualità e l’affidabilità del portone a garantire sulla sicurezza dell’auto, di chi la guida e dei passeggeri durante le entrate e le uscite. Tutti i portoni di Sistema Facile sono dotati di moderni sistemi antiscasso e anti-schiacciamento, per assicurare massima tranquillità a tutta la famiglia.

I vantaggi del servizio chiavi in mano di Sistema Facile

Sistema Facile offre un servizio all inclusive e chiavi in mano, che va dal sopralluogo gratuito e senza impegno all’installazione della nuova porta del garage. Non solo: i tecnici di Sistema Facile si occupano anche della rimozione e dello smaltimento del vecchio portone.

Tra serrande avvolgibile, portoni basculanti e i sensazionali portoni sezionali, è sempre possibile trovare e la soluzione adatta alle proprie esigenze. Tutti i portoni Sistema Facile sono prodotti con materiali e componenti di qualità certificata e sono garantiti due anni.