Turismo Torino e Provincia, approvato il bilancio e il piano attività 2021

Si è tenuto oggi, lunedì 30 novembre, il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza dell’ATL Turismo Torino e Provincia presieduto dal Presidente Maurizio Vitale.

Presenti i membri Maria Luisa Coppa (Presidente Ascom Torino), Franco Capra (Sindaco di Clavière), Giancarlo Banchieri (Presidente Confesercenti di Torino e Provincia e Confesercenti Piemonte) e Francesca Soncini (Direzione Commerciale e Marketing Extra Aviation, Comunicazione SAGAT). Nella stessa seduta si è riunito anche il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente, dott.ssa Nardelli e dai dott.ri Rizzi e Sortino.

Nel corso del Consiglio è stato presentato e approvato il bilancio di previsione e il piano di attività per l’anno 2021. Gli stessi documenti saranno presentati lunedì 21 dicembre all’Assemblea dei Soci di Turismo Torino e Provincia che annovera ben 82 soci tra pubblici e privati.

“Stiamo lavorando affinché – sottolinea Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia –il turismo ritorni a valorizzare il nostro tessuto economico-sociale legato a cultura e commercio, oggi profondamente sofferenti; lo stiamo facendo riallineando il modello operativo e investendo sulla digitalizzazione per integrare la nostra offerta alla domanda internazionale”.

Il 2021 sarà l’anno del rilancio della destinazione “Torino e provincia” con una ripresa, innanzitutto, del mercato domestico e in un secondo momento di quello europeo. Alla luce di queste considerazioni l’ATL intende focalizzare l’attenzione su Torino città d’arte e sui comparti che hanno maggiormente sofferto posizionando inoltre la città come destinazione smart e green, con un occhio di riguardo a tutto ciò che è mobilità sostenibile ed eco compatibilità.

In questa visione non va dimenticato il comparto congressuale, strategico in termini economici, e una maggiore valorizzazione del territorio della Città Metropolitana attraverso l’ideazione di prodotti turistici collegati all’outdoor e al turismo lento senza dimenticare il territorio montano per il quale è già ai nastri di partenza – in attesa del nuovo dpcm – la campagna di comunicazione per la promozione della stagione invernale 2020/2021.

Tra le attività si evidenzia il ruolo dell’ATL in occasione delle Atp Finals - il torneo professionistico di tennis più importante dell'annata dopo le quattro prove del Grande Slam al quale partecipano i migliori otto tennisti delle classifiche ATP del singolare e del doppio – nell’ambito dell’accoglienza e della promozione dell’evento in chiave turistica.