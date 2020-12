Auchan-Conad, la sindaca Appendino al fianco dei lavoratori: "Le famiglie coinvolte devono avere garanzie per il futuro"

Un'eventualità contro la quale si sono schierati con forza i sindacati, in particolare Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil e Cub (mentre con la delegazione Cisl si è consumata una frattura), che nelle scorse ore hanno avuto una riunione in videoconferenza con la prima cittadina.

Le proteste, le manifestazioni, anche alcuni passaggi in tribunale. Ma la vicenda Auchan-Conad si ritaglia nuovi spazi di discussione anche in ambito politico-istituzionale, arrivando fino agli uffici della sindaca di Torino, Chiara Appendino . La vicenda è quella dei 106 lavoratori su 260 che, nel passaggio di proprietà, rischiano di perdere il proprio impiego presso il punto vendita storico di corso Romania .

"Da circa un anno e mezzo seguo con grande attenzione e preoccupazione la vicenda occupazionale che riguarda il recente passaggio di proprietà dei punti vendita ex Auchan - dice Appendino -. L'incontro con le organizzazioni sindacali ci ha trovati uniti nel fare fronte comune per scongiurare l'ennesima emorragia occupazionale del nostro territorio. È urgente che Margherita distribuzione e Conad si confrontino con i rappresentanti dei lavoratori e con le Istituzioni, rispettando le leggi in materia, oltre agli impegni assunti a livello nazionale, volti alla salvaguardia occupazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Le 100 famiglie coinvolte devono avere garanzie per il futuro”.

E gli stessi sindacati rincarano la dose: “È inaccettabile, oltre che illegale, che una cessione di ramo d’azienda produca oltre 100 esuberi, perché per legge tali operazioni devono garantire i volumi occupazionali - sottolineano Sergio Diecidue, segretario generale aggiunto Uiltucs Torino e Ivano Franco, della segreteria Filcams Cgil Torino -. L'operazione Margherita (ex Auchan) - Conad rappresenta il più grande riassetto della grande distribuzione a livello nazionale. È urgente che le istituzioni, di concerto con il sindacato, monitorino la situazione per evitare forzature illegittime come questa. Dobbiamo mettere in campo ogni azione utile a salvare queste lavoratrici e lavoratori. I tempi sono ristretti, a partire da gennaio 2021 saranno licenziati”.