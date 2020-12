MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la vellutata di topinambur

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA: il topinambur, un tubero dalle mille proprietà, noto anche con il nome di rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme, è ricco di benefici tra i quali il fatto di essere facilmente digeribile, dietetico, adatto ai diabetici e ottimo per tenere a bada pressione e colesterolo, oltre alla sua funzione protettiva verso l’intestino. Inserire questo alimento nella nostra dieta quotidiana è molto semplice in quanto è molto versatile in cucina grazie anche alla possibilità di consumarlo sia crudo che cotto.

VELLUTATA DI TOPINAMBUR, un primo piatto saporito ma veramente leggero e molto digeribile, oltre a valere un pieno di ferro, che viene assorbito al meglio grazie alla presenza dei chicchi di melograno, ricchi di vitamina C. + FOTO RICETTA

Tempi : 30 minuti Ideale per… la cena

Ingredienti (4 persone)

500 g di topinambur

350 g di patate

1 manciata di chicchi di melograno

3 cucchiai di olio evo

Timo, sale e pepe q.b.

Procedimento 1. Lavate e pelate sia i topinambur che le patate. 2. Con l’aiuto di una mandolina, affettate tutti i tuberi finemente e metteteli a cuocere in una pentola a fuoco moderato.3. Ricoprite i tuberi di acqua e fateli cuocere a coperchio chiuso per circa 20 min, aggiustando di timo, sale e pepe. 4. Frullate il tutto con un mixer ad immersione. 5. Fate cuocere per altri 20 min.6. Servite con i chicchi di melograno e qualche fogliolina di timo fresco.

Se avanza? Aggiungete della farina di ceci e del prezzemolo tritato, cuocete il tutto in una padella per ottenere una farifrittata semplice e saporita!