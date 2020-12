Gavazza (Lega): "Acquistiamo nei negozi per dare un segnale di orgoglio e appartenenza"

"Acquisto locale, una scelta che vale”. Si articolerà da dicembre a febbraio 2021 la campagna di sensibilizzazione voluta dalla Regione Piemonte per stimolare i cittadini piemontesi ad acquistare nei negozi di prossimità, nel proprio quartiere, borgo o città. Obiettivo, sostenere un settore già in crisi prima della pandemia Covid-19 e che oggi più che mai necessita di un rilancio. “Purtroppo durante il lockdown primaverile ed anche anche ora - commenta il Consigliere Regionale della Lega Gianluca Gavazza - abbiamo visto concretamente che cosa significhi città senza negozi aperti: spente, buie tristi e con una percezione di poca sicurezza, in una parola, desolate! Bisogna assolutamente evitare che questa sia la condizione definitiva per i nostri comuni, piccoli o grandi che siano.” Per evitare tutto questo secondo il Consigliere Segretario è necessario che vengano create le condizioni per far sì che i negozi, bar, ristoranti, possano avere un futuro stabile.



“E per garantire a tutti un domani, mai come in questo momento dobbiamo lavorare sull’oggi – ha continuato Gavazza - Ecco perché gli acquisti, soprattutto in questo periodo, sono così importanti. In un anno già pesantemente segnato dalle chiusure di primavera, le attività commerciali non possono permettersi di “perdere” anche un periodo cruciale come quello natalizio. Sarebbe buona cosa che tutti noi concentrassimo lo shopping nei negozi di vicinato. Uno sforzo che fa leva, ancora una volta, al senso di appartenenza ed all’orgoglio di essere cittadini delle nostre comunità. Sono questi i valori che ci devono guidare in questi momenti difficili, anche nella scelta di un semplice acquisto”.