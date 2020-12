Concessioni commercio aree pubbliche, Disabato (M5S): “La Regione promuova il rinnovo automatico”

"L’emergenza sanitaria ha gravato in modo profondo sulle attività degli operatori mercatali, ora in attesa di conferme per quanto riguarda l’iter per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre. Per questa ragione oggi in Consiglio Regionale abbiamo interrogato l’Assessore competente in merito alle tempistiche e alle modalità per quanto riguarda l’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle linee guida ministeriali sul tema". Lo spiega la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato.

"Le linee guida, a quanto riferito dall’assessore Poggio, sono state recepite attraverso una delibera di Giunta che dovrà essere approvata in tempi utili, auspichiamo pertanto che queste prevedano il rinnovo automatico d’ufficio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, semplificando al massimo l’iter al fine di evitare che errori procedurali possano causare la perdita di posti di lavoro".

"Ci auguriamo siano state sentite tutte le associazioni di categoria in questo importante processo di confronto che rappresenta il futuro di molte piccole imprese del commercio. Monitoreremo con attenzione la situazione per verificare che vengano rispettati tempi e termini stabiliti".