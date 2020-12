Randstad ricerca 400 infermieri in tutta Italia: il 18 dicembre le selezioni per Torino

Per far fronte alla crescente domanda di personale infermieristico Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, organizza un tour di selezione digitale con l’obiettivo di assumere 400 infermieri in tutta Italia. Venerdì 18 dicembre alle ore 12 l’appuntamento virtuale sarà dedicato al territorio di Torino.

Durante le selezioni i candidati incontreranno lo staff di Randstad Medical, la divisione specializzata nella ricerca e selezione di personale in ambito sanitario di Randstad, che presenterà le opportunità di lavoro nelle strutture sanitarie pubbliche e private del torinese. Le selezioni sono aperte a infermieri già abilitati e iscritti all’albo FNOPI e a studenti laureandi.

"Dall’inizio della crisi sanitaria abbiamo inserito oltre mille infermieri in strutture sia pubbliche che private – dichiara Andrea Migliorati, Specialty Manager Medical & Pharma di Randstad –. Proseguendo con le diverse tappe del tour abbiamo l'obiettivo di incontrare almeno 500 professionisti del settore. Con questo tipo di iniziative Randstad vuole supportare in modo concreto il comparto sanitario a livello locale, messo nuovamente a dura prova da questa seconda ondata di Covid-19".

Per candidature e ulteriori informazioni: https://bit.ly/2WtG8Jv