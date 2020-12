Domani in Commissione Trasporti audizione sulla Torino-Lione

Parole pesanti come pietre. "Se non firmiamo in tempi rapidi l'accordo di prgramma per la Torino-Lione rischiamo ricadute a cascata sui tempi delle opere e anche le risorse sono legate alla firma". Così l'amministratore delegato del gruppo Fs, Gianfranco Battisti in audizione alla Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato italiane spa e Telt per il finanziamento e la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.

La realizzazione delle opere - ha detto Battisti - è a carico di Telt, società paritetica fra Fs e la francese Sncf. Per la parte Piemontese sono stati stanziati 200 milioni per l'adeguamento della linea storica (di questi sono attualmente disponibili 81 milioni. 1,7 miliardi saranno utilizzati per le opere della cintura di Torino. Fra gli effetti positivi dell'opera Battisi ha evidenziato l'obiettivo di "sottarre al traffico su strada 111.000 tir all'anno".

E intanto domani, giovedì 17 dicembre, alle 11, presso l'Aula della Commissione Esteri, la Commissione Trasporti svolge, in videoconferenza, audizioni di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato italiane spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt) sas per la Torino-Lione.