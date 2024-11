Rogo nel cortile del complesso Atc di via Lancia: bruciano tre auto parcheggiate

Rogo nella notte nel cortile condominiale delle case popolari di via Lancia 92-102, a Torino. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno divorato tre vetture che in quel momneto erano parcheggiate in quell'area, distruggendole completamente.

L'incendio ha provocato anche lo scoppio di vetri, in particolare ai piani bassi dell’edificio, e vari danni al cortile dello stabile e al muro perimetrale. Per fortuna non ci sono stati feriti e l’incendio, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine. In via Lancia si è subito recato anche il personale tecnico e amministrativo di Atc, che gestisce lo stabile. L’area sarà posta sotto sequestro su ordine delle autorità di sicurezza.





“L’incendio avvenuto questa notte in Via Lancia a Torino è un episodio estremamente preoccupante. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai residenti che hanno vissuto momenti di paura e disagio - ha dichiarato il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - sottolineando come questo ennesimo episodio, sul quale stanno indagando le forze dell’ordine per accertare dinamiche e responsabilità dell’accaduto, presenti tutte le caratteristiche di un atto vandalico ed evidenzi la necessità urgente di intensificare gli sforzi per ripristinare la legalità nei quartieri popolari e diffondere la cultura del rispetto. La sicurezza è un diritto fondamentale per tutti gli assegnatari delle nostre case ed è nostro dovere lavorare con le forze dell’ordine per garantire ambienti sereni e protetti. Ringrazio il personale dell’Agenzia - ha aggiunto Bolla - in particolare i tecnici e gli amministratori dello stabile che sono immediatamente intervenuti sul posto per raccogliere le segnalazioni e supportare i residenti. Continueremo a collaborare con le istituzioni per prevenire e contrastare questi gravi episodi, confermando il nostro impegno per un’edilizia residenziale pubblica sicura e dignitosa”.

Il complesso di via Lancia

Il complesso popolare di Via Lancia, costruito nel 1927 come 15° quartiere popolare di Torino, fu destinato inizialmente ai tramvieri. Negli anni ‘80 gli appartamenti furono modernizzati con l’aggiunta di ascensori e bagni interni. Attualmente è gestito dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in regime condominiale e conta 162 unità immobiliari, di cui 108 ancora di proprietà di Atc.