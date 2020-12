Distrugge gli arredi della chiesa e minaccia i fedeli: arrestato un 58enne [VIDEO]

Si è introdotto nella parrocchia di Maria Regina della Pace in corso Giulio Cesare e, dopo alcuni istanti dal suo ingresso, ha iniziato a minacciare i pochi fedeli presenti senza apparente motivo. Non pago del proprio comportamento violento, ha afferrato candelieri e vasi ornamentali per poi scaraventarli in terra. Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri intorno alle 17, un italiano di 58 anni.

Un muratore che era nella chiesa per lavori di manutenzione è intervenuto, cercando di calmarlo, ma questi si è dileguato. Non nuovo a episodi di questo tipo, l'uomo è un soggetto seguito da un centro di salute mentale. Dopo circa mezz’ora si è ripresentato, proseguendo nel suo sproloquio e danneggiando ulteriormente l’arredamento sacro. Banchi sollevati, vasi in terracotta distrutti, l’oggettistica dell’altare in frantumi.

Un collaboratore parrocchiale e il sacrista hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Il delirio dell'uomo è terminato con l’intervento del muratore che lo ha definitivamente bloccato e consegnato agli agenti del commissariato Barriera di Milano, che lo hanno arrestato.