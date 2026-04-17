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Cronaca | 17 aprile 2026, 14:48

Panda a noleggio si schianta contro 6 veicoli in sosta, tre feriti lievi e un'auto ribaltata

Lo schianto alle 2.30 nel quartiere Barriera di Milano, indagini sulla dinamica

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Grave e rocambolesco incidente questa notte, intorno alle 2.20–2.30, in via Lauro Rossi, nel quartiere Barriera di Milano, nel tratto compreso tra corso Venezia e via Cigna. Il conducente di una Fiat Grande Panda nera, a noleggio, ha perso il controllo finendo contro una serie di auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.

Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto sei veicoli in sosta.

I feriti e i soccorsi

A bordo dell’auto si trovavano quattro persone, rimaste coinvolte nell’incidente. Tre di loro hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

La dinamica ancora al vaglio

La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. L’auto, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe sopraggiunta a velocità sostenuta da corso Venezia in direzione via Cigna.

L’urto è stato particolarmente violento: uno dei veicoli parcheggiati si è ribaltato, finendo contro la facciata di un edificio.

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Maxi incidente nella notte in via Lauro Rossi

Philippe Versienti

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