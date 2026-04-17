Panda a noleggio si schianta contro 6 veicoli in sosta, tre feriti lievi e un'auto ribaltata

Grave e rocambolesco incidente questa notte, intorno alle 2.20–2.30, in via Lauro Rossi, nel quartiere Barriera di Milano, nel tratto compreso tra corso Venezia e via Cigna. Il conducente di una Fiat Grande Panda nera, a noleggio, ha perso il controllo finendo contro una serie di auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.

Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto sei veicoli in sosta.

I feriti e i soccorsi

A bordo dell’auto si trovavano quattro persone, rimaste coinvolte nell’incidente. Tre di loro hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

La dinamica ancora al vaglio

La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. L’auto, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe sopraggiunta a velocità sostenuta da corso Venezia in direzione via Cigna.

L’urto è stato particolarmente violento: uno dei veicoli parcheggiati si è ribaltato, finendo contro la facciata di un edificio.