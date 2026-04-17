Uomo sale sul tetto di un palazzo, scatta l’intervento di vigili del fuoco

Momenti di tensione nella mattinata di venerdì 17 aprile 2026 in via Acciarini, a Santa Rita, dove un uomo è stato visto seduto sul tetto di un edificio. La segnalazione ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Torino Centrale e Grugliasco Allamano. Contestualmente sono intervenute alcune ambulanze del 118 e le volanti della Polizia di Stato.

Presente anche un negoziatore, attivato per gestire la delicata situazione e favorire un possibile rientro in sicurezza.

La richiesta dell’uomo

Secondo quanto riferito, l’uomo - di nazionalità romena - avrebbe chiesto l’intervento del console del proprio Paese e la presenza di un avvocato. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per tutta la durata dell’intervento, lavorando per garantire la sicurezza dell’uomo e dei residenti dello stabile. La situazione è stata seguita con attenzione fino alla conclusione delle operazioni.