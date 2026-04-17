E-bike a 50 all’ora e monopattini irregolari, scattano i controlli alle Tre Lanterne

Nuovo intervento della Polizia Locale nell’area del giardino Tre Lanterne, in largo Giulio Cesare, di fronte al civico 111. Nel pomeriggio di martedì 14 aprile gli agenti del Reparto Radiomobile, impegnati con quattro moto e un veicolo, hanno effettuato una serie di controlli mirati sia sulla circolazione sia sulla sicurezza.

Denunciato un 25enne: e-bike trasformata in ciclomotore

Durante i controlli è scattata una denuncia a piede libero nei confronti di un 25enne di origine nigeriana, fermato mentre era alla guida di una bicicletta elettrica.

Il mezzo, a seguito degli accertamenti, è risultato modificato: dotato di acceleratore e capace di raggiungere i 50 km/h senza pedalata, è stato quindi equiparato a un ciclomotore non immatricolato, in violazione dell’articolo 97 del Codice della Strada. Il veicolo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo.

Monopattini irregolari e velocità elevate

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno fermato anche diversi conducenti di monopattini elettrici. In un caso è scattato il sequestro del mezzo, risultato di potenza superiore ai 1000 watt e non conforme alle normative vigenti.

Secondo quanto rilevato, il conducente viaggiava a una velocità superiore ai 50 km/h. Complessivamente sono state accertate altre sei violazioni, tra cui l’assenza del casco e il superamento dei limiti di velocità.

Sanzioni anche per auto irregolari

Tra i controlli anche una violazione legata all’ordinanza ambientale, con un veicolo sanzionato per il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione.

Infine, gli agenti hanno fermato un’automobile che circolava nonostante fosse sottoposta a fermo fiscale per oltre 15mila euro. Alla guida un 45enne di origine senegalese, sanzionato con una multa da 1.984 euro.