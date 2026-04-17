Mirafiori Nord, sgomberato alloggio Atc occupato senza titolo in via Dina

Un appartamento, occupato senza titolo da due fratelli di origine straniera, è stato recuperato ieri dal personale dell'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale nel complesso di via Dina, Mirafiori Nord. L'intervento fa il paio con quello di via Biglieri.

L'alloggio, al primo piano del civico 32, era stato oggetto di cessioni non autorizzate all'interno del nucleo familiare, ed era dedito al consumo e con ogni probabilità al traffico di sostanze stupefacenti.

L’Agenzia, che da tempo seguiva la situazione e aveva ricevuto molte segnalazioni da parte dei residenti su via vai sospetti di persone nello stabile e problemi di convivenza, ha messo in sicurezza l'alloggio con porte e infissi blindati. L'appartamento sarà ristrutturato nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori usi impropri e per essere messo a disposizione delle famiglie in lista d’attesa.

“Ringrazio il lavoro del nostro ufficio Legale - dichiara il presidente di Atc, Maurizio Pedrini -, che ha permesso di recuperare un appartamento in cui vivevano, in condizioni di evidente degrado e mancato rispetto delle regole, persone che non ne avevano diritto. Insieme al recupero di via Biglieri, questo rappresenta un altro passo avanti importante per sottrarre all’illegalità le case popolari e restituire serenità ai residenti”.