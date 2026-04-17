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Cronaca | 17 aprile 2026, 14:35

Pitbull libero nel cortile Atc, scatta l’intervento della Polizia Locale e di Enpa

Il cane, microchippato, trasferito al canile di via Germagnano in attesa di rintracciare la proprietaria

L'intervento in via Ghedini

L'intervento in via Ghedini

Un cane di razza Pitbull è stato prelevato questa mattina, 17 aprile 2026, dal cortile di uno stabile Atc di via Ghedini 12, nel quartiere Barriera di Milano. A segnalare la presenza dell’animale sono stati alcuni residenti, che hanno allertato la Polizia Locale perché il cane - tenuto da una  coppia di abusivi residenti nel palazzo - vagava libero nel cortile.

Gli agenti intervenuti hanno raggiunto il posto e preso in carico la situazione, verificando le condizioni del cane.

L’identificazione tramite microchip

L’animale è risultato regolarmente microchippato. Dai controlli è emerso che il cane appartiene a una donna residente a Chieri, non ancora rintracciata.

L’intervento dell’Enpa

Sul posto è intervenuta anche l’Enpa, che ha preso in carico il Pitbull per le procedure di sicurezza e gestione sanitaria. L’animale è stato quindi trasferito al canile municipale sanitario di via Germagnano, dove resterà in custodia in attesa degli sviluppi. Sul luogo anche la consigliera di Fdi, Verangela Marino.

L'intervento in via Ghedini

L'intervento in via Ghedini

Philippe Versienti

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