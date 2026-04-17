Pitbull libero nel cortile Atc, scatta l’intervento della Polizia Locale e di Enpa

Un cane di razza Pitbull è stato prelevato questa mattina, 17 aprile 2026, dal cortile di uno stabile Atc di via Ghedini 12, nel quartiere Barriera di Milano. A segnalare la presenza dell’animale sono stati alcuni residenti, che hanno allertato la Polizia Locale perché il cane - tenuto da una coppia di abusivi residenti nel palazzo - vagava libero nel cortile.

Gli agenti intervenuti hanno raggiunto il posto e preso in carico la situazione, verificando le condizioni del cane.

L’identificazione tramite microchip

L’animale è risultato regolarmente microchippato. Dai controlli è emerso che il cane appartiene a una donna residente a Chieri, non ancora rintracciata.

L’intervento dell’Enpa

Sul posto è intervenuta anche l’Enpa, che ha preso in carico il Pitbull per le procedure di sicurezza e gestione sanitaria. L’animale è stato quindi trasferito al canile municipale sanitario di via Germagnano, dove resterà in custodia in attesa degli sviluppi. Sul luogo anche la consigliera di Fdi, Verangela Marino.