"Alleati si vince", l'iniziativa solidale di Acto Piemonte: regali alle neo mamme del Sant'Anna

Al giorno d'oggi i tumori femminili, nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 40 anni, costituiscono una rarità. E' per questo motivo che questo intervallo di tempo viene considerato importante per la prevenzione.

Il cancro, d'altra parte, è dovuto a una trasformazione del patrimonio genetico di una cellula che deve coinvolgere più geni per diventar realmente pericoloso e il suo tempo di latenza è pertanto lungo. Un lasso di tempo che, dal momento che i primi danni alla cellula possono avvenire già in età giovanile, può essere bloccato se si assumono comportamenti e stili di vita corretti.

E' per questo motivo che Acto Piemonte - Alleanza contro il tumore ovarico - associazione nata nel 2017 dall’unione fra sanitari e pazienti che fa parte della rete ACTO diffusa in tutta Italia, mira a far conoscere il tumore ovarico e con esso tutti i tumori ginecologici sensibilizzando proprio le mamme, nel momento in cui il contatto con l’ospedale è più bello in assoluto: la nascita di una nuova vita. L'obiettivo è quindi quello di spingere le donne ad effettuare controlli annuali e non aspettare di "stare male" per recarsi dal ginecologo.

Quest’anno, quindi, le nuove mamme dell’ospedale Sant’Anna verranno omaggiate nel periodo natalizio, da piccoli doni creati a mano per loro e i loro piccoli nati: piccoli pupazzi e copertine create dalla preziose mani dell’associazione Mani Generose e Scaldacuore 2020 Pleiadi asd. Per far sentire il calore del Natale, anche in questo momento di pandemia, riceveranno piccoli omaggi tutte le donne in chemioterapia.