Trasferirsi a Dubai per sviluppare il proprio business: ecco come

Gli Emirati Arabi rappresentano un mix sapientemente bilanciato di sicurezza, opportunità commerciali, occasioni lavorative e una buona qualità della vita. Non a caso, un numero crescente di investitori e imprenditori ha scelto negli ultimi anni di trasferirsi a Dubai per godere delle bellezze e delle possibilità culturali del Golfo Persico. Sebbene il passo possa spaventare i meno esperti, non è affatto difficile delocalizzare il proprio business in un Paese che si distingue per un tasso di criminalità bassissimo (circa il 4%) e una tassazione agevolata nettamente più conveniente della media europea. In questo articolo vogliamo sfatare qualche falso mito spiegando passo dopo passo come cambiare vita: ecco cosa sapere.

Come trasferirsi a Dubai step-by-step?

Uno dei vantaggi più sottovalutati dagli stranieri che desiderano trasferirsi a Dubai, consiste nella possibilità di rispettare norme (sia fiscali sia amministrative) chiare, definite e facilmente applicabili. Gli Emirati Arabi sono un luogo in cui - a fronte di un cambio di vita radicale - si può finalmente essere parte di uno Stato che tutela i suoi cittadini tanto sotto il profilo economico quanto sotto quello culturale. Se queste parole ti sembrano interessanti, ricorda di seguire un iter di trasferimento semplice ma al contempo importantissimo. In primo luogo, è doveroso richiedere il permesso di soggiorno negli EAU. Il lasciapassare obbliga il suo titolare a restare nel Paese almeno un giorno ogni sei mesi. Attenzione: adempiere a questo requisito sarà indispensabile per non perdere il proprio permesso di soggiorno. In seconda istanza, sarà obbligatorio chiudere i rapporti fiscali con la nazione in cui risiedi attualmente. Dal momento che negli Emirati Arabi non viene riscossa alcuna tassa, lo Stato in cui sei localizzato potrà fare richiesta di tutte le prove documentarie del tuo effettivo trasferimento (allo scopo di combattere la creazione di paradisi fiscali all’estero).

Vivere a Dubai: tutti i vantaggi della scelta

Dubai è considerata una meta costosa e spesso proibitiva. La verità è in realtà ben diversa da quanto si possa immaginare: se da un lato molti servizi alla persona sono privati (basti pensare al fatto che l’assicurazione sanitaria abbia un costo di circa 150 euro mensili), dall’altro gli EAU offrono qualità, garanzia e sicurezza. Il cittadino potrà risparmiare considerevolmente sulle imposte finanziarie, godendo così di benefit decisamente migliori rispetto a quelli offerti da altri Paesi europei. I vantaggi sono dunque indiscutibili: non si tratterebbe di spendere di più, ma meglio. Questo ci porta direttamente ai prossimi punti:

Capire quali sono le aree Free Zone : trovare professionisti che sappiano seguirti passo dopo passo consente di selezionare le attività commerciali con zero imposte sul reddito.

: trovare professionisti che sappiano seguirti passo dopo passo consente di selezionare le attività commerciali con zero imposte sul reddito. Avere ben chiaro il budget da investire nella pratica di trasferimento: a tal proposito, le aziende di consulenza propongono delle agevolazioni di ricollocamento che ti faranno risparmiare tempo e denaro.

da investire nella pratica di trasferimento: a tal proposito, le aziende di consulenza propongono delle agevolazioni di ricollocamento che ti faranno risparmiare tempo e denaro. Godere di nuove opportunità di vita: Dubai è una città adatta a singoli, coppie o famiglie con bambini. Le opportunità di crescita e sviluppo sono tantissime.

Come iniziare la pratica di trasferimento con un esperto?

Se hai maturato il proposito di trasferirti a Dubai (leggi come fare), è giunto il momento di affidarti alla competenza di un professionista abilitato che agevoli le pratiche di collocamento. La richiesta del permesso di soggiorno deve essere compilata correttamente in ogni sua parte, e la conoscenza della burocrazia emiratina è fondamentale per non incappare in spiacevoli errori. Di conseguenza, non possiamo che sconsigliare il fai-da-te. Precisione e organizzazione sono i tuoi più fedeli alleati! In aggiunta a quanto detto, si potrà anche stabilire l'area fiscale in cui far proliferare il proprio business cercando di entrare di diritto nella Free Zone di cui ti abbiamo già parlato. Il processo viene spesso gestito da consulenti legali che fanno da ponte tra stranieri e Emirati. Non resta che fare il grande passo!