I torinesi alla (ri)scoperta di Torino: agenzie, alberghi e guide si alleano per visite (e clienti) a chilometro Zero

Si chiama "Scegli Torino", il nuovo pacchetto con cui il mondo del turismo sotto la Mole vuole provare a mettersi alle spalle un periodo difficile come quello che si sta vivendo nel corso di questo 2020, tra chiusure di confini e restrizioni. Un pacchetto per il turismo di prossimità, predisposto in collaborazione con le categorie degli albergatori, delle agenzie di viaggio e delle guide turistiche. E che sarà distribuito esclusivamente nelle agenzie di viaggi e nelle realtà ricettive aderenti. Se non uno strumento decisivo, almeno un segnale per l'intero settore.

Al centro dell'attenzione - anche per ovvi motivi di confini e di possibilità di spostarsi - la clientela torinese e piemontese. Quella che (si spera) potrà muoversi senza ulteriori restrizioni. Per loro è stato pensato un pacchetto composto da pernottamento (di una o più notti) in un hotel di Torino con cena gourmet al ristorante dell’albergo o in camera e la possibilità di scoprire aspetti e curiosità poco conosciuti della città grazie ad una visita guidata in esclusiva. Sono circa 7/800 camere disponibili nelle strutture che hanno aderito, con realtà che spaziano da Hotel e Residence da tre a cinque stelle e Residence ed RTA da 3 e 4 stelle. Il prezzo parte da 75 euro per la cena più la camera.



Un modo per riavviare i motori, in vista di un grande evento dal richiamo internazionale come le ATP Finals di tennis. "Avevamo preparato questa proposta già nei mesi scorsi, ma poi è arrivato il lockdown. Ecco perché vogliamo provare a ripartire dal 7 gennaio, appena finirà la zona rossa - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia -. Un giorno che dovrebbe coincidere anche con l'inizio dei saldi, data importantissima per i nostri negozi". Dunque, un'idea che era stata pensata per il Natale e le Feste di Fine anno, ma che ora si proporrà - confidando nel ritorno alla normalità - per tutto il mese di gennaio.

"Non possiamo non affrontare il futuro con un approccio positivo e proattivo - dice Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. Gli alberghi sono considerati talmente sicuri da essere stati presi in considerazione proprio per ospitare pazienti Covid, in passato. E quindi possiamo garantire misure adeguate anche a chi vorrà venire a visitare il territorio". "Non bisogna cedere alla tentazione della chiusura, ma bisogna affrontare il 2021 con spirito imprenditoriale", aggiunge.

"Bisogna continuare a proporsi ai nostri clienti, anche per un turismo di prossimità. Gli stessi torinesi per far loro riscoprire Torino, magari con una cena in un albergo particolare - dice Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte -. Qualcosa si può fare e dobbiamo essere bravi a proporlo".

“Un trattamento vip, visto che ogni cliente avrà la sua guida dedicata e in esclusiva: un'esperienza sicuramente più rara - commenta Monica Gnocchi, presidente Gia Piemonte -, alla scoperta di una città che come spesso capita si conosce meno proprio perché la si abita".