Angelina Jolie un giorno a Torino: dalle foto con i giornalisti ai selfie con fan

È indubbiamente stato il momento più atteso di tutto il festival: l’arrivo di Angelina Jolie a Torino.

L’attrice si è concessa agli scatti dei fotografi e a un selfie con un giovanissimo fan.

Dopo la conferenza stampa si è diretta all’Ideal Cinema dove si è svolta la presentazione e proiezione del suo ultimo film, Senza Sangue, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco.

“Grazie per avermi permesso di essere qui. Non c’è posto migliore perché abbiamo fatto questo film con il romanzo di Baricco, che per me è il migliore scrittore al mondo, vi voglio ringraziare perché avete reso possibile tutto questo” ha commenta l’attrice di fronte a una gremita sala da oltre 700 persone.

“In questo Paese le persone fanno delle domande molto profonde. È un film complesso ma penso che voi siate in grado di cogliere quello che questo film vuole raccontare.

Un racconto che parla di conflitti, ma anche di cosa significa essere umani: “Per cercare di capire le nostre differenze e di guardare chi ci ha ferito e di imparare dai nostri errori Questo film è un ritorno alla regia. Dopo diversi anni a casa, ma è un capitolo finale di tutti i film sulla guerra che ho fatto” ha concluso l’attrice.

“Qui parlo del mondo che segue la guerra, quando si cerca di riconciliarsi con gli altri di trovare un senso e una spiegazione e cercare di convivere con il trauma. Quando qualcosa nella nostra vita si spezza”.