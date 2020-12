Recovery, Federalberghi Torino: "Pensare anche al turismo"

Federalberghi Torino, in linea con i timori espressi in questi giorni da Federalberghi nazionale, chiede "maggiore chiarezza per il rilancio desettore turistico-alberghiero, uno tra i più colpiti dall'emergenza Coronavirus".

"Il 2020 si chiude con dati impietosi e lascia in eredità al nostro settore una crisi senza precedenti, tuttavia non possiamo continuare a mettere l'accento soltanto su quanto abbiamo perso o a ragionare sull'esiguo numero di camere prenotate a Capodanno o nelle altre festività - dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - dobbiamo gettare subito le basi della ricostruzione. Il turismo rappresenta un asset strategico fondamentale per il Paese e per il nostro territorio nonché un volano indispensabile per far ripartire l'economia".

Per questo motivo, "politica e istituzioni devono, ora più che mai, acquisire tale consapevolezza e coinvolgere le imprese nella definizione di un piano di rilancio coraggioso che sia calibrato sui prossimi dieci anni e che sostenga la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive mettendo al centro innovazione, digitalizzazione e sostenibilità".

Sul piano strettamente locale, "nel 2021 ci attendono le elezioni amministrative - ricorda Borio -, auspico pertanto che i candidati sindaci tengano in considerazione il ruolo che il turismo e il comparto ricettivo hanno giocato nel percorso di rilancio e sviluppo della città, sottolineando che soltanto una visione strategica lungimirante potrà traghettare questa città fuori dalla crisi".